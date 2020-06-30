ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Пока речь идет только о розничных клиентах, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков, он начнет действовать после принятия соответствующих решений», — говорится в сообщении.

Среди таких мер отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы).



Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.



В кредитной организации напоминают, что помимо этого клиенты ВТБ могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.



При возникновении непредвиденной ситуации ВТБ просит клиентов связаться с банком.