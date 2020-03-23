Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития РФ. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте Минэкономразвития.

Как уточняется, новый замминистра будет курировать ряд вопросов по внешнеэкономической деятельности.

Владимир Ильичев родился в 1976 году. Окончил Московский государственный открытый университет и Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина.

В 1997—1998 годах работал в Министерстве топлива и энергетики РФ. В 1998—2004 годах — старший эксперт, заместитель директора ООО «Центр торговой политики и права». В 2001—2002 годах Ильичев стажировался в юридической компании Flavell Kubrick LLP. С 2004 по 2006 год он был начальником отдела в Министерстве экономического развития и торговли РФ. С 2006 под 2010 год занимал пост директора ООО «Центр торговой политики и права». В 2011—2012 годах возглавлял департамент по защитным мерам во внешней торговле секретариата комиссии Таможенного союза. С 2012 года по март 2020-го Ильичев был директором департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.



Пост заместителя главы МЭР Ильичев занял 21 марта 2020 года.

