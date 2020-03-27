Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в России появился единый портал «Все.онлайн», где содержится информация о бесплатных цифровых ресурсах для тех, кто работает удаленно. Портал начал работать с 23 марта.

По его словам, из-за коронавируса люди вынуждены общаться фактически только через Интернет. «Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам. Об этом есть договоренность с российскими интернет-компаниями, которые совместно с Минкомсвязью занимаются этой проблематикой. Информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе «Вcе.онлайн», который начнет работать с сегодняшнего дня, с 23 марта», — пояснил Мишустин.

Он сообщил, что уже доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты или готовую еду. Всего на ресурсе собрано уже свыше 60 сервисов, и он будет ежедневно пополняться.

Каталог этих сервисов размещен на Едином портале государственных услуг. Позднее он появится и на других государственных ресурсах и сайтах российских интернет-компаний.

«Важно, что для пользователей, еще раз повторю, эти сервисы абсолютно бесплатные», — отметил премьер-министр.