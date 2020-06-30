Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой временно смягчить требования к участникам страхового сектора в условиях пандемии коронавируса и повышенной волатильности. Об этом говорится в официальном письме, направленном в ЦБ 20 марта.



«Направляем предложения по оперативному пакету мер, которые в условиях экономического влияния пандемии COVID-19 и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках окажут существенную поддержку страховому сектору по минимизации негативных последствий», — говорится в документе, подписанном президентом ВСС Игорем Юргенсом.

Среди предложенных ВСС мер указывается введение моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховщиков сроком на полгода, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску. Датой фиксации котировок ценных бумаг предлагается определить 1 февраля 2020 года. Кроме того, для контроля структурных соотношений активов, в которые инвестированы резервы и собственные средства страховщиков, предлагается временно использовать фиксированную дату (31 января 2020 года) для оценки стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Для договоров страхования жизни, заключенных с 10 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, а также в предыдущие периоды и продолжающих действовать, разрешить страховым компаниям использовать для расчета резервов ставку, равную значению кривой бескупонной доходности государственных облигаций соответствующей срочности, ближайшую к дате начала договора и опубликованную на сайте Банка России. Разрешить использование ставки, превышающей 5%, без процедуры согласования с Банком России, ограничив максимальное значение нормы доходности 9%.

Из-за того что часть сотрудников страховых компаний переведена на удаленный режим работы, ВСС просит временно изменить действующие требования к срокам и порядку представления отчетности, перенеся на более поздний срок дату сдачи финансовой и статистической отчетности за I квартал и март 2020 года. Не наказывать за несвоевременно направленные ответы на запросы Банка России и изменить срок предоставления в специализированный депозитарий первичных документов, подлежащих ежедневному контролю, на еженедельный. А также перенести уже проводимые проверки участников страхового рынка.

В дополнение к этому страховщики просят отложить на один-два года введение новых требований регулирования в процессе перехода на риск-ориентированный подход, основанный на Solvency II. Особенно если их реализация предусматривает трансформацию внутренних бизнес-процессов и обширные изменения форм отчетности.

Кроме того, ВСС предлагается расширить коридор для базовой ставки тарифа (Тб) ОСАГО не менее чем на 10% по всем типам транспортных средств. Например, для легковых автомобилей физлиц установить минимальный Тб — 2 471 рубль (сейчас 2 746 рублей), максимальный Тб — 5 436 рублей (сейчас 4 942 рубля). Это связано с тем, что существенное изменение курсов валют приведет к росту стоимости восстановительного ремонта и размера денежных выплат по ОСАГО из-за удорожания запасных частей. В итоге действующих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен.

Сроки выплаты страховой компенсации потерпевшему ВСС просит увеличить с 20 до 30 рабочих дней.

Директор по рейтингам страховых компаний рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов, к которому Банки.ру обратились с просьбой оценить предложения ВСС, назвал их в основном «разумными и правильными».

«Первый блок — смягчение регуляторных требований в части платежеспособности страховщиков и отражения на балансе убытков, связанных со снижением стоимости активов, подразумевает мораторий на отражение отрицательной переоценки активов ( акции и облигации ). Предложения ВСС разумны и правильны в допущении, что наблюдаемая сейчас волатильность краткосрочная и рынки восстановятся через полгода — девять месяцев», — говорит эксперт.

Однако, по его словам, если кризис затянется, то послабления к мерам платежеспособности страховщиков будут иметь накопленный отрицательный эффект. Плюс потребуют дополнительных усилий от регулятора для ручного управления платежеспособностью конкретных страховщиков. Более глубокое использование регулятором кредитных рейтингов от аккредитованных Банком России кредитных рейтинговых агентств имело бы положительный эффект.

«В целом для страховой отрасли накопленный буфер капитала позволит смягчить потери в результате кризиса, но для каждого отдельного страховщика влияние стрессовой ситуации на рынках будет оказывать вполне конкретное влияние», — считает он.

На конец 2019 года активы страховщиков составили 3,335 трлн рублей, из них облигации корпоратов и банков — 841 млрд рублей (25,2% от величины активов), вложения в ОФЗ — 591 млрд рублей (17,7%), долговые бумаги регионов РФ — 47 млрд рублей (1,4%), акции — 105 млрд рублей (3,2%).

Положительно оценил эксперт и предложение по расширению коридора в ОСАГО на 10%, назвав его в сложившихся условиях «назревшей необходимостью». «Скорее всего, тренд на снижение средней премии в сегменте останется в 2019 году, и мы увидим рост этого показателя по итогам 2020 года вследствие роста инфляционных ожиданий, — говорит Евгений Шарапов. — Хотя следует заметить, что из-за замедления экономической активности и, как следствие, снижения дорожного трафика мы ожидаем снижения частотности страховых событий в 2020 году. Расширение тарифного коридора в большую и меньшую стороны позволит выстроить более сбалансированную систему тарификации для страховщиков, обладающих большими портфелями».

Что касается возможности отложить внедрение Solvency II на один-два года, то она напрямую должна коррелировать с возможность акционеров страховщиков инвестировать в свое технологическое будущее. «По нашим наблюдениям, страховщики имели очень неплохие показатели ROE и смогли накопить хороший буфер в виде капитала для покрытия непредвиденных убытков и инвестиций в свое технологическое развитие», — резюмировал Евгений Шарапов.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru