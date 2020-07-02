Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. НП РТС (владеет 61% акций Санкт-Петербургской биржи) и Совкомбанк в середине марта подписали опционный договор, по которому банк может войти в капитал Санкт-Петербургской биржи вплоть до блокирующего пакета. Пока речь идет о покупке около 15% акций биржи, то есть с учетом уже имеющегося пакета банк консолидирует 18% в капитале биржи.

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский подтвердил, что банк может в будущем рассмотреть увеличение участия в бирже до 10—20%, такую возможность даст опцион, в случае если решение будет принято в течение двух лет.

По словам источников издания, Совкомбанк заплатил «хорошую цену» за опцион. Так, премия за опцион может составлять 150—200 млн рублей. По их данным, цена покупки акций биржи в рамках опциона находится на уровне недавнего размещения бумаг. По словам источника, близкого к бирже, текущий опцион обсуждался с ноября прошлого года, «это больше стратегическая сделка, инвестиции в быстрорастущую биржевую инфраструктуру логичны».

Президент НП РТС Роман Горюнов сообщил, что сделка предусматривает опционную премию, которая позволит НП РТС получить дополнительные средства на «проекты, способствующие развитию финансового рынка и бизнеса профучастников». По его словам, стратегия группы ориентирована на то, чтобы в составе акционеров Санкт-Петербургской биржи были участники рынка, при этом НП РТС сохранит блокирующий пакет акций.