Сбербанк готов рассмотреть возможность реструктуризации кредитов или опцию ипотечных каникул для заемщиков, которые в связи с карантином на предприятии могут испытывать финансовые затруднения. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев, передает ТАСС.

«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно (например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства), то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности либо, в случае жилищных кредитов , предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством», — отметил он.

Ганеев пояснил, что граждане могу подать заявку на реструктуризацию онлайн, без посещения офиса банка: частные клиенты — на сайте банка, представители малого и микробизнеса, в случае возникновения просроченной задолженности, — в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Также 20 марта были опубликованы рекомендации Банка России. Мы их изучаем и в случае необходимости оперативно примем дополнительные меры», — сказал Ганеев.

После цикла понижений ключевой ставки Центробанк РФ на заседании совета директоров 20 марта решил сохранить ее на уровне 6%. Помимо решения о ключевой ставке, ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.



В частности, ЦБ рекомендовал банкам и МФО смягчить условия по кредитам для заемщиков, заболевших коронавирусом. Для банков будут временно отменены требования по надбавкам к капиталу, им также разрешается применять старый курс рубля при расчете основных нормативов. Проверки кредитных организаций приостанавливаются до июля.