Москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей для компенсации дополнительных расходов при самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте в понедельник.

«Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2 000 рублей выплатят авансом, еще 2 000 рублей — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения», — говорится в сообщении.