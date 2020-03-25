Почта России приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — уточнили в компании.

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Почта России возобновит прием отправлений в адрес данных стран после снятия там ограничений.

Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления, подчеркнули в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тыс. человек, свыше 12,7 тыс. скончались.