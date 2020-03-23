Почта Банк готовится к увеличению попыток хакерских атак на системы кредитной организации в связи с переходом части сотрудников на удаленную работу.

«Пока мы не видим этого, но готовимся, конечно. Удаленная работа есть удаленная работа, точек больше стало распределенных. Но мы многие вещи умели делать, например распределенный кол-центр у нас был», — сказал он.

Ранее вице-президент, директор по персоналу Почта Банка Юлия Бородай сообщила, что часть сотрудников, работающих в Москве, были переведены на удаленный формат работы из-за ситуации с коронавирусом.