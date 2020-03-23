Минкомсвязь предлагает направить доходы государства от платы сотовых операторов за использование радиочастотного спектра на конверсию частот для запуска 5G, пишет «Коммерсант» . Это следует из «дорожной карты» по поддержке инвестиционной активности операторов связи, которую Минкомсвязь 19 марта направила на согласование в правительство и проектный офис нацпрограммы «Цифровая экономика». Также предлагается снизить плату за радиочастотный спектр для операторов, внедряющих 5G, субсидировать их затраты на экспертизу электромагнитной совместимости, а также увеличить срок действия лицензий на оказание услуг связи. Для владельцев средств связи устаревших технологий, которые препятствуют внедрению 5G, должна вырасти плата за спектр, следует из «дорожной карты».

Сейчас средства, получаемые государством от использования спектра, идут в бюджет, а не на расчистку и перераспределение частот, поясняется в сопроводительном докладе к «дорожной карте». Из-за этого, например, с момента распределения между операторами в 2012 году спектра в диапазоне 700 МГц он остался недоступен для мобильной связи, а необходимые для конверсии 90 млрд рублей так и не выделены, хотя с 2012 по 2018 год бюджет получил в общей сложности 153 млрд рублей платы за использование частот. Аналогичная ситуация может сложиться и с частотами 3,4–3,8 ГГц.

Идеи операторов раскритиковал Роскомнадзор. В своем отзыве ведомство указывает, что повышение платы за спектр для владельцев «устаревших технологий» может затронуть интересы таких отраслей, как добыча полезных ископаемых, энергетика, железнодорожный транспорт, ТВ и радио. В этом можно усмотреть признаки недобросовестной конкуренции. Ведомство также против снижения платы за спектр, увеличения срока действия лицензий и субсидирования экспертизы электромагнитной совместимости. В самом Роскомнадзоре изданию уточнили, что поддержали идею создания дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной активности операторов, «дав свои замечания».

По словам экспертов, сейчас общий объем платежей за использование частот составляет ежегодно около 20 млрд рублей, но вряд ли этого будет достаточно, так как нужно создать новый космический сегмент и модернизировать земной сегмент систем подвижной и фиксированной спутниковой связи. На это потребуется несколько сотен миллиардов рублей, что сопоставимо с инвестициями в «закон Яровой» и в принципе достижимо при условии коллективных усилий операторов в течение нескольких лет. По мнению экспертов, капитальные затраты операторов могут вырасти на 10–20%.