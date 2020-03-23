Прошлогодний цикл смягчения процентной политики ЦБ положительно повлиял на темпы роста кредитования малого и среднего предпринимательства, и до недавнего времени можно было выстраивать благоприятные прогнозы для этого сегмента кредитного рынка, однако коронавирус может спутать все карты. Об этом пишут в тематическом обзоре эксперты аналитического центра Банки.ру, указывая, что роль поддержки государства в текущих условиях значительно увеличивается.

Регулятор взял курс на снижение ключевой ставки в июне 2019-го и придерживался его весь оставшийся год (еще одно снижение ставки произошло в феврале 2020-го , а в марте она была сохранена на текущем уровне). На этом фоне в декабре-2019 на рынке кредитования МСП произошло долгожданное событие: средневзвешенная процентная ставка по кредитам на срок более одного года (именно на этот диапазон срочности приходится основной объем кредитов в данном сегменте) впервые с июля 2018-го опустилась ниже 10% до уровня 9,52% годовых. Снижение процентных ставок в сегменте кредитования МСП наблюдалось как в целом по банковскому сектору, так и в статистике по 30 крупнейшим банкам.

Начиная с осени 2019 года, что аналитики считают приемлемым лагом по отношению к началу цикла снижений ключевой ставки, наблюдался стабильный ежемесячный прирост кредитования МСП: в сентябре портфель вырос на 3,5%, в октябре — на 2,4%, в ноябре — на 7%. По последним доступным данным Банка России, за 11 месяцев 2019 года совокупный портфель кредитов банковского сектора сегменту МСП вырос на 11,6% (до 4,6 трлн рублей к началу декабря), тогда как общий объем корпоративных кредитов — только на 4,5% (до 33,8 трлн). В абсолютном выражении прирост кредитного портфеля по МСП также оказался больше прироста совокупного корпоративного кредитного портфеля (413 млрд против 405 млрд рублей за январь — ноябрь 2019 года).

Наблюдалось и увеличение числа заемщиков из сегмента МСП. Так, за осень 2019 года количество субъектов МСП, имеющих задолженность перед банками, увеличилось на 9%. Наиболее активно банки кредитовали предпринимателей из сфер оптовой торговли и операций с недвижимостью.

Объясняя опережающий рост кредитования МСП по сравнению с динамикой корпоративного кредитования в целом, аналитики Банки.ру отмечают, например, тот факт, что спрос на кредитные ресурсы со стороны крупных корпоративных заемщиков в 2019 году в значительной степени реализовывался через размещение облигаций , рынок которых недоступен для МСП. Важную роль играет фактор господдержки: в рамках реализуемой Министерством экономического развития программы льготного кредитования МСП государство компенсирует банкам недополученную прибыль по льготному кредитованию (в настоящий момент в программе уже 90 банков).

В определенной степени сохранению положительных темпов роста кредитования МСП способствовало и ужесточение регулятивных требований к необеспеченному потребительскому кредитованию : многие банки постепенно замещают выпадающие доходы из розницы сегментом МСП. Наконец, небольшие игроки также вынуждены диверсифицировать направления бизнеса и искать дополнительные ниши в отсутствие доступа к крупным корпоративным заемщикам, а МСП вполне подходящий сегмент для этих целей.

По мнению аналитиков, с учетом всех этих факторов до недавнего времени можно было выстраивать благоприятные прогнозы по рынку кредитования МСП. Однако резкое обесценение рубля на фоне обвала цен на нефть и пандемии коронавируса может внести серьезные коррективы в прогноз по динамике развития кредитования уже в ближайшее время. В случае сохранения текущего неблагоприятного внешнего фона Банк России может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики . Банки также могут начать самостоятельно ужесточать условия и ограничивать выдачу кредитов на фоне возросших экономических рисков, что неминуемо отразится и на сегменте МСП.

В материале в числе прочего отмечается, что доля просроченной задолженности в портфелях банковских кредитов малому и среднему бизнесу более высокая, чем по сегменту корпоративного кредитования в целом: почти 12% по состоянию на начало 2020 года (ниже у топ-30 банков, имеющих доступ к наиболее качественным заемщикам, — 8,4%) против 7,8%.

В сложившейся ситуации остается надеяться на временный характер неблагоприятных условий и поддержку государства, заключают в аналитическом центре Банки.ру. Эксперты напоминают, что на фоне спровоцированной коронавирусом кризисной ситуации в марте 2020 года правительство РФ объявило о расширении поддержки МСП за счет увеличения объема предоставляемых субсидий, а Банк России принял целый пакет мер по поддержке кредитования бизнеса , в том числе объявил о расширении программы рефинансирования кредитов МСП и установлении «антикризисной» процентной ставки по инструментам рефинансирования на уровне 4%.



Более подробный анализ ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса и его перспектив — в материале раздела «Исследования».