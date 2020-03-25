Уголовное дело в отношении предпринимателей, обвиняемых в хищении средств банкира Бориса Ротенберга, поступило в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Руководителям ООО «Невский строитель» Георгию Григорьеву и Дмитрию Масленникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, «Невский строитель» в 2012 году стал подрядчиком по комплексу работ и вводу в эксплуатацию здания на Большой Подьяческой улице, 8, принадлежавшего Ротенбергу. Доверяя Григорьеву и Масленникову, банкир перечислил им авансовые платежи в 16 млн и 24 млн рублей.

«Указанные денежные средства были перечислены фигурантами на счета сторонних организаций и обналичены. А в целях придания своим противоправным действиям вида добросовестных 3,5 миллиона рублей были перечислены в адрес ООО «ТракСтрой» в качестве возмещения расходов, понесенных потерпевшим и его представителем при выполнении комплекса вышеуказанных работ. Остальные деньги были похищены», — сказали в ОПС.