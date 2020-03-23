В условиях кризиса на финансовом рынке ЦБ собирается дать право негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не производить переоценку части портфеля ценных бумаг, которая могла бы принести убытки клиентам, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта указания о порядке отражения в бухучете вложений в ценные бумаги, оцениваемых по справедливой стоимости.

Так, по облигациям и акциям , приобретенным в торговый портфель до 1 марта, фонды получат право зафиксировать цены на конец февраля. Если облигации будут куплены с 1 марта по 30 сентября, то их стоимость можно будет зафиксировать на дату приобретения. По долевым ценным бумагам после 1 марта такая возможность не предусмотрена. Нормы будут действовать до конца года.

На консолидированный торговый портфель НПФ на начало года приходилось около 68% пенсионных накоплений (более 1,9 трлн рублей) и примерно 79% пенсионных резервов (более 1,1 трлн рублей). Утверждение предложенных мер ЦБ в учетной политике НПФ, которое не подлежит отмене до конца года, не только позволит не фиксировать отрицательную переоценку, но и не позволит переоценивать бумаги в положительную сторону в случае быстрого восстановления рынка, указывают топ-менеджеры НПФ.

По мнению экспертов, фиксация стоимости выбранных фондами ценных бумаг на конец февраля поможет НПФ в отсутствие улучшения ситуации на финансовом рынке показать для клиентов какую-то доходность по итогам года, но такая поддержка фондов должна иметь какую-то плату для них самих. Для фондов могли бы быть установлены ограничения по взиманию вознаграждения, считают эксперты.