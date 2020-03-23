Это следует из проекта указания о порядке отражения в бухучете вложений в ценные бумаги, оцениваемых по справедливой стоимости.
В условиях кризиса на финансовом рынке ЦБ собирается дать право негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не производить переоценку части портфеля ценных бумаг, которая могла бы принести убытки клиентам, пишет «Коммерсант». Это следует из проекта указания о порядке отражения в бухучете вложений в ценные бумаги, оцениваемых по справедливой стоимости.
Так, по облигациям и акциям, приобретенным в торговый портфель до 1 марта, фонды получат право зафиксировать цены на конец февраля. Если облигации будут куплены с 1 марта по 30 сентября, то их стоимость можно будет зафиксировать на дату приобретения. По долевым ценным бумагам после 1 марта такая возможность не предусмотрена. Нормы будут действовать до конца года.
На консолидированный торговый портфель НПФ на начало года приходилось около 68% пенсионных накоплений (более 1,9 трлн рублей) и примерно 79% пенсионных резервов (более 1,1 трлн рублей). Утверждение предложенных мер ЦБ в учетной политике НПФ, которое не подлежит отмене до конца года, не только позволит не фиксировать отрицательную переоценку, но и не позволит переоценивать бумаги в положительную сторону в случае быстрого восстановления рынка, указывают топ-менеджеры НПФ.
По мнению экспертов, фиксация стоимости выбранных фондами ценных бумаг на конец февраля поможет НПФ в отсутствие улучшения ситуации на финансовом рынке показать для клиентов какую-то доходность по итогам года, но такая поддержка фондов должна иметь какую-то плату для них самих. Для фондов могли бы быть установлены ограничения по взиманию вознаграждения, считают эксперты.
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