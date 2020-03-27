Компания «МТС» привлекает пятилетний кредит у ВТБ на 45 млрд рублей, говорится в релизе оператора связи.



«Кредит предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд рублей, открытой в мае 2018 года. В феврале 2020 года МТС уже привлекали кредит банка ВТБ в рамках данной кредитной линии на сумму 30 млрд рублей для рефинансирования одного из действующих кредитов», — отмечается в сообщении.

Средства, привлеченные в рамках нового кредита, будут направлены на оптимизацию долга и общекорпоративные цели.