Мобильные операторы «МегаФон» и «Билайн» прорабатывают вопрос о создании системы отслеживания людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом сообщили в компаниях в понедельник.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи поручено к 27 марта разработать систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основании сведений мобильных операторов о геолокации. Система должна будет оповещать граждан о факте контакта с таким лицом путем рассылки информационных сообщений и направлять данную информацию в оперативные штабы субъектов РФ.

В «МегаФоне» рассказали о том, что создание подобной системы технологически возможно, но механизм реализации предлагаемого Минкомсвязью проекта пока до конца непонятен, в связи с чем могут потребоваться изменения в нормативном поле.

В пресс-службе «Билайна» отметили, что прорабатывают задачу создания подобной системы.