Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в понедельник подготовить предложения по недопущению необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. Такое поручение дано после совещания по экономических вопросам 21 марта, сообщает пресс-служба правительства.



«Минтруду и Минюсту с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить предложения (при необходимости — с проектами нормативных правовых актов), направленные на недопущение необоснованных увольнений работников по причинам, прямо или косвенно связанным с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и привлечение соответствующих работодателей к ответственности», — говорится в документе.

Срок подготовки предложений — 25 марта 2020 года.