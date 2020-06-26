Минтруд России рекомендовал всем регионам продлевать выплату пособий, ранее назначенных органами социальной защиты населения, без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Соответствующие рекомендации, как говорится в сообщении министерства, подписанные главой Минтруда, были разосланы во все регионы.

Это позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы соцзащиты и центры соцобслуживания. При этом прием документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо региональные меры соцподдержки, будет продолжен.

«Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты. Поэтому регионам на время противовирусной кампании было рекомендовано отказаться от приема документов граждан, подтверждающих нуждаемость в ранее назначенных выплатах», — пояснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

В сообщении напоминается, что для подтверждения права на ряд региональных мер социальной поддержки гражданам необходимо периодически (ежеквартально, раз в полугодие) самостоятельно предоставлять документы об уровне дохода, а также содержащие ряд других сведений, в органы соцзащиты. Временно прием таких подтверждающих документов рекомендовано приостановить, но сами выплаты осуществлять.