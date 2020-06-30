Сокращения расходов бюджета РФ в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов», — заявил он, отвечая на вопросы сенаторов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин отметил, что секвестр предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета. «Так вот в данном случае это не будет формально даже секвестр. То есть объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами», — подчеркнул Кудрин.

В этой связи он указал на то, что правительство получило поручение еще раз рассмотреть приоритеты внутри федерального бюджета. «Видимо, есть уже более серьезные сценарии развития», — предположил он.

Кудрин считает сбалансированными действия ЦБ в настоящее время. По его мнению, использование средств ФНБ на инфраструктурные проекты придется отложить.