Нынешний кризис — нестандартный, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Данный кризис — он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой [кризис]. Поскольку даже успешные, платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина, нарушаются цепочки поставок непредсказуемо», — пояснил Кудрин журналистам.



«Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса», — резюмировал он.