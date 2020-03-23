С начала года активы Банка возросли до 114,4 млрд рублей, что позволило кредитной организации подняться в рейтинге на две позиции. Приведенные показатели являются лучшими среди самостоятельных банков Краснодарского края.

В исследовании представлены данные по 435 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 16 марта 2020 года.

Согласно данным, в январе 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 228 кредитных организаций или у 52% от числа банков, представленных в рейтинге. При этом даже несмотря на снижение суммарных активов, доля банков с приростом в январе была на относительно хорошем уровне по сравнению с предыдущими месяцами.