Банк работает в платежной системе Mastercard под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Партнерами уже реализован уникальный проект по созданию карточного продукта «с нуля».

Одной из целей Банка в рамках сотрудничества с «КартСтандартом» стало создание совершенно нового для кредитной организации карточного продукта – карты MEGA Friends, которая позволяет клиентам – покупателям магазинов «МЕГА» предоставить комплекс финансовых услуг на еще более качественном уровне по европейским стандартам.

Помимо разработки и реализации карточного продукта в рамках проекта были проведены нестандартные интеграции между контакт-центрами «КартСтандарт» и Банка, которые позволят клиентам Икано Банка получать оперативную и своевременную поддержку по всем финансовым продуктам банка.

«Команда «КартСтандарта» совместно с подразделениями ГК ЦФТ и коллегами из Икано Банка в установленные сроки осуществила реализацию нетривиального, интересного с технической точки зрения проекта. Мы уверены, что благодаря запуску данного продукта банк в очень короткие сроки получит ожидаемый результат», – отметила Майя Глотова, директор ПЦ «КартСтандарт».

«Стратегия Икано Банка направлена на развитие розничных проектов и расширение спектра предлагаемых клиентам услуг и продуктов. Старт эмиссии собственных карточных продуктов – логичный шаг в реализации этой стратегии. Благодаря технологической поддержке и компетенциям команды «КартСтандарта» мы планируем всесторонне развивать это новое для банка бизнес-направление», – прокомментировал Хенрик Енсен, Председатель Правления Икано Банка.

«Икано Банк», ООО (лицензия Банка России от 28.11.2018 г. № 3519) создан в 2013 году международной группой компаний Икано и Кредит Европа Банком Н.В.. Группа «Икано», имея общих акционеров со шведской группой компаний «ИКЕА», осуществляет свою деятельность в области финансов, недвижимости, страхования, производства и розничных услуг в Европе, Азии и Центральной Америке. В России Икано на базе банка-партнера с 2006 года разрабатывает финансовые продукты для покупателей магазинов ИКЕА и ТЦ МЕГА, а с 2020 года выпускает карточные продукты на собственной платформе.

«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ).