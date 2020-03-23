IT-специалисты прогнозируют двукратный рост утечек данных клиентов компаний, которые перевели сотрудников на удаленную работу, пишут «Известия» .

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, основная опасность исходит от собственных сотрудников компаний: с переходом на надомную работу возможности для кражи данных максимально увеличиваются. Похитить данные гораздо проще из-за отсутствия визуального контроля со стороны коллег и камер видеонаблюдения, пояснил эксперт. Он считает, что количество атак на домашние компьютеры сотрудников компаний вырастет незначительно.

Есть и другие риски, связанные с удаленной работой, отметил руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Уже с 16 марта «Интернет-розыск» зафиксировал четырехкратный рост количества фишинговых рассылок. По словам директора экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаила Смирнова, массовый переход сотрудников на удаленку увеличит количество попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, следствием чего будут в том числе утечки. Он пояснил, что личные компьютеры сотрудников хуже защищены, чем служебные. Риски вырастут, если работники начнут чаще сбрасывать друг другу данные на личные адреса или в мессенджеры.

Как отметил директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев, среди набирающих актуальность киберугроз можно отметить неправильно настроенную защиту от подбора паролей, а также риск утечки конфиденциальной информации при использовании онлайн-платформ для совместной работы.

По мнению представителей антивирусных компаний, в результате перехода на удаленный режим работы для многих сотрудников значительно меняется сама организация рабочего процесса: растет нагрузка на мессенджеры, видеосвязь и электронную почту. Злоумышленники могут отправлять фишинговые рассылки с использованием новостей и распоряжений, касающихся коронавируса, отмены командировок, скомпрометировать домашнее оборудование. Поэтому крайне нежелательно переводить на удаленную работу сотрудников, ведущих критичные операции, например системных администраторов и бухгалтерию, отмечают эксперты.