Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МТС Банка на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза финучреждения.

«Рейтинг банка отражает умеренную оценку рыночных позиций, чувствительную позицию по капиталу при его высокой рентабельности, адекватное качество активов, приемлемую ликвидную позицию, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основу валовых активов банка (47% на 1 февраля 2020 года) составляет ссудный портфель физических лиц. Качество портфеля оценивается как адекватное, доля 3 стадии по МСФО по состоянию на 30 сентября 2019-го составила 5%, доля NPL (30+) и дефолтных ссуд составила 6% задолженности.

Банк обладает достаточными запасами балансовой ликвидности (покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составило 21% на 1 февраля 2020-го, ликвидными активами — 36%). Кроме того, имеющийся портфель высоконадежных ценных бумаг может служить источником дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО.

