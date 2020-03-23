Чистая прибыль банковского сектора РФ за февраль составила 140 млрд рублей, за два первых месяца 2020 года — 337 млрд. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2020 года» .

«В феврале 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила 140 млрд рублей (в годовом выражении это составляло 17% от балансового капитала на начало месяца), что сопоставимо со среднемесячной чистой прибылью за 2019 год. Положительный финансовый результат после налогообложения показали 252 кредитные организации (58% от общего количества с долей 89,8% в активах сектора), действовавшие на 1 марта 2020 года. За два месяца 2020 года чистая прибыль составила 337 млрд рублей», — указано в обзоре.

Активы банковского сектора в феврале увеличились на 0,5%, в основном за счет роста розничного кредитования, а также активизации рынка межбанковского кредитования, сообщает Центробанк.

В феврале прирост розничного кредитования ожидаемо ускорился — до 1,2% с 0,8% в январе, когда он был более сдержанным из-за праздников. Корпоративный портфель (включая кредиты нефинансовым и финансовым организациям, кроме банков) существенно не изменился. «Низкий спрос на кредиты может быть связан с ростом экономической неопределенности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, некоторые крупные компании предпочли привлекать финансирование через выпуски облигаций», — рассуждает регулятор.



Объем средств физических лиц вырос за месяц на 0,9%, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе. Также увеличился объем депозитов и средств организаций (плюс 1,1%), в том числе за счет притока средств в корпоративный сегмент в результате опережающего роста бюджетных расходов над налоговыми выплатами.