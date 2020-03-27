Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год увеличилась по отношению к 2018 году на 80,4% — с 4,2 млрд до 7,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на данные консолидированной финансовой отчетности.

Чистые процентные доходы за 2019 год составили 8,1 млрд рублей, увеличившись на 4,9 млрд рублей, или 149,3%, по отношению к 2018 году. Портфель ипотечных кредитов составил 117,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 77,5 млрд рублей, или 192,6%.

Портфель проектного финансирования жилищного строительства составил 265,7 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с 0,3 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Достаточность собственных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 24,9% по сравнению с 17,1% на 31 декабря 2018 года.

«В 2019 году Банк ДОМ.РФ вел активную работу по развитию ипотечно-строительного направления, выполнял стратегически важные функции для поддержки жилищного строительства и ипотечного рынка, способствовал реализации социально значимых программ, запущенных по поручению президента России, — для семей с детьми и на Дальнем Востоке. Мы получили поддержку от правительства Российской Федерации, компетенции команды были отмечены как нашими клиентами, так и рейтинговыми агентствами. В 2020 году мы нацелены на дальнейшее наращивание нашего портфеля и сохранение лидирующих позиций в важных для развития страны направлениях», — прокомментировал председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.