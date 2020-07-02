Минэкономразвития планирует ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов, такие изменения нужны, чтобы поддержать экономику во время распространения коронавируса; проект постановления министерство уже направило в правительство, пишут «Ведомости» .

Чтобы упростить согласование, министерство предлагает разрешить проектным комитетам нацпроектов и президиуму профильного совета при президенте вносить все изменения в программу напрямую, а также уточнять обоснования бюджетных вложений, что позволит доводить деньги за один день; изменения помогут сделать бюджетные вложения более эффективными, говорится в пояснительной записке к проекту. В адресную программу на 2020—2022 годы включены инвестпроекты десяти нацпроектов, в 2020 году с помощью нее планируется потратить 838 млрд рублей, что на 7,7% больше 2019 года, в 2021 году — более 870 млрд рублей.

По мнению экспертов, чтобы рабочий процесс проходил качественно, нужно максимально сократить бюрократию, но все же дополнительный независимый контроль должен остаться, высок риск коррупции: ослабление контроля может привести к неэффективным расходам, а речь идет о деньгах налогоплательщиков. Если контроль за изменениями совсем сведут к минимуму, есть риск, что предприниматели изначально перестанут ответственно подходить к созданию своих инвестпланов, но в целом изменения незначительны и в основном касаются формальностей, а не стратегических вопросов, поясняют эксперты.