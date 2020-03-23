Банк России установил официальные курсы валют на 24 марта.

Курс доллара повысился на 2,84 рубля, составив 80,8815 рубля (78,0443 рубля на 23 марта). Курс евро поднялся на 2,55 рубля, до 86,705 рубля (с 84,1552 рубля на 23 марта).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,76 рубля (плюс 82 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:24 мск стоил 86,2 рубля (плюс 80 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 80,28 до 81,5 рубля за доллар и от 86 до 87,43 рубля за евро.

Как комментировал старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб, вслед за снижением нефтяных котировок в пятницу снизился и рубль.

«По итогам дня на Московской бирже доллар подорожал до 79,93 рублей (плюс 80,75 копейки). Европейская валюта выросла до 85,4 рубля (плюс 75 копеек). Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% было достаточно ожидаемым и сильно на рынок не повлияло. Падение нефтяных цен в ночь на понедельник приведет к сохранению давления на рубль на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 79,1—80,7 рубля, для европейской валюты — 84,5—86,3 рубля», — прогнозировал эксперт.