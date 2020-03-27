Базовая доходность в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению.
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель 2020 года. По сравнению с мартовскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на апрель, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась, кроме депозитов, привлекаемых на сроки до трех месяцев (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом). По этим, самым «коротким», вкладам рост ставки составил 0,045 процентного пункта, снижение в остальных случаях — от 0,2 п. п. для вкладов на срок от трех месяцев до полугода до 0,288 п. п. для вкладов, привлекаемых на сроки от полугода до года.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
5,592
|
5,639
|
6,089
|
6,634
|
7,042
|
Апрель
|
5,379
|
5,684
|
5,889
|
6,346
|
6,777
Банк России пять раз снижал ключевую ставку в 2019 году, в общей сложности уменьшив ее на 1,75 п. п. В феврале текущего года регулятор уменьшил ключевую ставку еще на 0,25 п. п. до 6%. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам заседания совета директоров 20 марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
В линейке доходности долларовых вкладов имеется исключение из общей тенденции к снижению базовой доходности: выросла средняя ставка для бессрочных вкладов (на 0,153 п. п.). Случай повышения средней ставки выделен в таблице жирным шрифтом. Снижение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки от полугода до года (минус 0,171 п. п.), наименее существенным в абсолютном выражении — по вкладам на срок до трех месяцев (на 0,01 п. п.).
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
0,544
|
0,671
|
0,993
|
1,517
|
1,706
|
Апрель
|
0,697
|
0,661
|
0,89
|
1,346
|
1,647
Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых на сроки до трех месяцев, от трех месяцев до полугода и от полугода до года, не изменилась по сравнению с мартовским ориентиром. Немного выгоднее стало размещение средств на сроки свыше года (на 0,05 п. п.), в то время как базовая доходность вкладов до востребования снизилась на 0,004 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
0,012
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,06
|
Апрель
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,11
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.
В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.
В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п.
Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.
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