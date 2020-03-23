В ходе мероприятия обсуждалась реализация Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, кредитование субъектов МСП будет оставаться в центре внимания регулятора вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на финансовых рынках. В настоящее время актуализируется «Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». Проект обновленного документа планируется представить в марте-апреле этого года.