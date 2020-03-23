В рамках акции действующие корпоративные клиенты кредитной организации получают возможность дополнительной экономии. За каждого приведенного бизнес-партнера, который откроет в Банке счет в рублях, клиенту предоставляется месяц бесплатного ведения счета.

Партнер должен назвать ИНН и наименование клиента, по рекомендации которого происходит обращение. Помимо бесплатного открытия счета для него также без взимания комиссии (со дня открытия счета и до конца следующего месяца) будут осуществляться ведение самого счета и SMS-информирование, в том числе по корпоративным картам.

Количество бизнес-партнеров, которых можно пригласить в ходе акции, не ограничено.

Более подробную информацию можно получить в офисах Банка и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 25 18 и *2518 (звонок бесплатный).