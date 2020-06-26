Клиенты Московского Кредитного Банка (МКБ) могут открыть новый комбинированный продукт «Выгодный подход», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Выгодный подход» сочетает срочный вклад с гарантированной доходностью и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета ( ИИС ), который позволяет получать доход от вложения средств в ценные бумаги и дополнительный доход от государства в виде налоговых вычетов», — говорится в релизе.



Открыть вклад можно в рублях на срок 375 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, максимальная — 1 млн, но не более суммы, внесенной на ИИС. Доходность по вкладу составляет 7,3% годовых.

Вклад не предусматривает пополнения. Частичное снятие денежных средств также не допускается. Открыть вклад может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет в любом отделении МКБ. Клиент может иметь только один действующий договор вклада «Выгодный подход»

ИИС должен быть открыт в дату оформления вклада. В случае подачи клиентом заявления о расторжении ИИС по вкладу будет установлена ставка в размере 5%

Услуги по доверительному управлению оказывает акционерное общество «Управляющая компания «Регион Инвестиции» по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии со стандартными стратегиями управления.