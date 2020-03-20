В декабре 2014 года доллар лихорадило почти так же, как сейчас, но россиян это интересовало значительно сильнее. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив 2,5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За динамикой курса американской валюты сегодня следят 36% россиян. Новости с валютной биржи мужчин интересуют больше, чем женщин (45% и 27% соответственно).

Чем выше заработная плата, тем пристальнее внимание к динамике курса доллара: среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. рублей 28% следят за колебаниями курса, среди граждан с заработком от 80 тыс. рублей — 45%.

Ажиотаж вокруг высокой волатильности рубля нарастает медленными темпами, отмечается в исследовании. В январе нынешнего года новости с валютной биржи интересовали лишь каждого четвертого, пять дней назад — 32%, три дня назад — 36%.

В декабре 2014 года, когда рубль лихорадило практически так же, как и сегодня, за динамикой курса валют следило в полтора раза больше россиян (54%). Народный прогноз курса доллара по отношению к рублю на 1 апреля текущего года предрекает национальной валюте дальнейшее падение: так, в начале недели средний прогнозируемый курс был в районе 83,5 рубля за доллар, в середине недели — уже 88,61 рубля.