Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов прокомментировал обвал цен на нефть, назвав это «инициативой арабских партнеров».



«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительная инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер. Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы», — сказал он в интервью программе на телеканале «Россия-1».

По словам Белоусова, базовая идея была в том, чтобы сохранить соглашение ОПЕК+. «По крайней мере на квартал с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — добавил вице-премьер.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах — участниках прежнего альянса.