На днях через приложение была совершена миллионная транзакция. Количество клиентов, пользующихся приложением Юнистрим Денежные переводы, превысило 600 тысяч. Сегодня через приложение осуществляется свыше 70% онлайн-переводов. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что Юнистрим постоянно совершенствовал приложение и обновлял функционал, в соответствии с запросами и пожеланиями клиентов.

— Миллион — это важный рубеж для нашей команды. Мы рады, что клиенты активно пользуются нашим удобным сервисом, — отмечает руководитель департамента онлайн-бизнеса Юнистрим Ксения Чернышева. — Пользователи приложения экономят время и деньги, мгновенно совершая международные переводы по выгодным тарифам. Без преувеличения можно сказать, что Юнистрим всегда с клиентом: ведь современный человек практически не расстаётся со смартфоном.

В условиях пандемии коронавируса сервис предоставляет возможность клиентам переводить деньги без риска для здоровья и безопасности. Ведь при осуществлении мобильных переводов нет необходимости посещать офисы и стоять в очередях.

Отправка перевода в приложении занимает не более минуты - данные пользователя и все онлайн операции запоминаются приложением автоматически, а прикрепленные карты сохраняются. Адресаты переводов могут получить деньги наличными в любом пункте Юнистрим в своей стране. На самых популярных направлениях выплаты производятся не только в долларах и евро, но и в национальной валюте. Конвертация осуществляется по выгодным курсам.

Функционал приложения постоянно растет – в конце прошлого года для отправителей в Узбекистан стали доступны переводы на банковские карты платежной системы Uzcard. Жители Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, работающие в России, могут оплачивать через сервис трудовые патенты.

Поскольку сервисом пользуются люди из разных стран, приложение Юнистрим Денежные переводы доступно на семи языках: русском, английском, армянском, грузинском, киргизском, таджикском, узбекском.

Мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы можно скачать в AppStore: https://apple.co/31HOQVP и GooglePlay: http://bit.ly/2XjCUu7