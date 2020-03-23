Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству, говорится в релизе регулятора.



«В связи с тем что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals», — отмечается в сообщении.



Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки , будет варьироваться в зависимости от отклонения цены на нефть марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут, отметили в ЦБ.

«Данные операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года. О механизме продажи иностранной валюты после 30 сентября 2020 года Банк России сообщит дополнительно», — заключили в Центробанке.