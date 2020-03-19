Так, при оплате товаров и услуг в магазинах косметики, в массажных и косметических салонах, в салонах красоты и барбершопах на карту будет возвращаться до 5% от суммы всех покупок. В остальных случаях кешбэк составит 1%.

«Мой сезон» – это банковская карта КБ «Кубань Кредит», которая позволяет получить дополнительно кешбэк до 5% на отдельную категорию товаров и услуг*. Категории меняются в зависимости от времени года.

Оформить карту можно в офисах Банка, а также, оставив заявку на сайте кредитной организации.

*Кешбэк 5% на товары и услуги категории «Красота», если сумма всех операций по карте более 40 000 руб., 3% на товары и услуги категории «Красота», если сумма всех операций по карте от 10 000 до 40 000 руб. и 1% на все остальные покупки, общая сумма которых более 10 000 рублей.