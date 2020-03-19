По ходатайству следствия были продлены до одного года, то есть до окончания следствия, сроки ареста бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова, бывшего начальника второго («банковского») отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина и оперативника Андрея Васильева, стало известно газете «Коммерсант» .

Московский гарнизонный военный суд практически одновременно рассмотрел ходатайства Следственного комитета РФ о продлении трем полковникам сроков ареста, которые заканчивались 24 марта, до 24 апреля. Всех их следствие обвиняет в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 млн рублей, а Кирилла Черкалина — персонально в получении взяток в размере 850 тыс. долларов за общее покровительство от экс-владельца КБ «Транспортный» Александра Мазанова.

При этом выяснилось, что полковник Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого не только признал свою вину, но и дал показания в отношении двух других полковников. Выделенное уголовное дело в отношении Черкалина будет рассмотрено судом в особом порядке. Его предполагаемых сообщников будут судить в обычном режиме. Дмитрия Фролова проверяют на причастность к ряду коррупционных эпизодов, о которых следствию в рамках сделки рассказал Черкалин. Офицер, курировавший по долгу службы Банк России и Агентство по страхованию вкладов, получил известность после того, как у него обнаружили и по решению суда конфисковали имущество на миллиарды рублей.



Полковникам должны предъявить окончательные обвинения до 24 марта.