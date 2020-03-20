Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканский песо. Обвал курса на фоне падения цен на нефть ниже 25 долларов за баррель может потребовать новых мер от ЦБ.
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg. Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканский песо с волатильностью 26,5%.
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Вполне возможно, что 18 марта рынок начали покидать инвесторы, сидевшие в российских бумагах, объясняет причины нового резкого падения рубля главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова: «Если такое произошло, это может быть связано не с ожиданиями цен на нефть, а с усилением кризиса ликвидности на зарубежных рынках и необходимостью фиксировать позиции в тех активах, которые пострадали не слишком сильно». Плавное восстановление нефтяных цен возможно, но если ФРС предпримет дополнительные действия, чтобы сбалансировать ликвидность, появятся позитивные результаты в борьбе с коронавирусом или ОПЕК+ примет новое решение, отмечает директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.
Доллар на мировом рынке резко укрепился из-за дефицита американской валюты, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов: «В условиях стресса в мировой финансовой системе снижается доверие между участниками, спреды по рисковым активам расширяются, и возникает нехватка долларовой ликвидности. ФРС США и другие центробанки пока не справляются с этой проблемой, несмотря на колоссальные вливания ликвидности на рынки».
«Укрепление рубля в ближайшее время возможно в случае, если Россия и Саудовская Аравия «передоговорятся» до истечения срока предыдущего соглашения», — отмечает старший вице-президент МКБ Эрик де Бошам. Если новое соглашение ОПЕК+ будет, то после окончания паники из-за вируса рубль может укрепиться до 72—75 рублей за доллар, но если страны не договорятся, то доллар будет торговаться ближе к 80 рублям.
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