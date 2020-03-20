Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg. Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканский песо с волатильностью 26,5%.

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Вполне возможно, что 18 марта рынок начали покидать инвесторы, сидевшие в российских бумагах, объясняет причины нового резкого падения рубля главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова: «Если такое произошло, это может быть связано не с ожиданиями цен на нефть, а с усилением кризиса ликвидности на зарубежных рынках и необходимостью фиксировать позиции в тех активах, которые пострадали не слишком сильно». Плавное восстановление нефтяных цен возможно, но если ФРС предпримет дополнительные действия, чтобы сбалансировать ликвидность, появятся позитивные результаты в борьбе с коронавирусом или ОПЕК+ примет новое решение, отмечает директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Доллар на мировом рынке резко укрепился из-за дефицита американской валюты, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов: «В условиях стресса в мировой финансовой системе снижается доверие между участниками, спреды по рисковым активам расширяются, и возникает нехватка долларовой ликвидности. ФРС США и другие центробанки пока не справляются с этой проблемой, несмотря на колоссальные вливания ликвидности на рынки».

«Укрепление рубля в ближайшее время возможно в случае, если Россия и Саудовская Аравия «передоговорятся» до истечения срока предыдущего соглашения», — отмечает старший вице-президент МКБ Эрик де Бошам. Если новое соглашение ОПЕК+ будет, то после окончания паники из-за вируса рубль может укрепиться до 72—75 рублей за доллар, но если страны не договорятся, то доллар будет торговаться ближе к 80 рублям.