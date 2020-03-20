Росгосстрах Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить вклад «Отличный старт».

Вклад на выгодных условиях доступен по 31 марта 2020 года. Чтобы воспользоваться льготными условиями, нужно получить промокод на портале.



Срок размещения денежных средств — один год. Процентная ставка составляет 5,5% годовых. При этом вкладчик может досрочно расторгнуть договор по истечении 271 дня по льготной ставке 5% годовых.

Льготное условие досрочного расторжения договора действует при предъявлении водительского удостоверения или СТС (ПТС) на автомобиль. В остальных случаях проценты пересчитываются и выплачиваются по ставке, составляющей 0,001% годовых.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.