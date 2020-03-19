Минфин России 16 марта перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) нефтегазовые доходы за 2019 год. Таким образом, объем ФНБ достиг 12,2 трлн рублей, следует из материалов на сайте ведомства.



«В соответствии с «Правилами проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния» Федеральным казначейством по решению Министерства финансов Российской Федерации 16 марта проведено перечисление в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средств дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан . По его словам, властям РФ «нужно решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан». «Надо думать, как [использовать] имеющиеся у нас ресурсы, а они большие», — отметил российский лидер.

