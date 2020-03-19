На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.

Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тыс. рублей), Москва (94 тыс. рублей), Магаданская область (92,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (86,8 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Карачаево-Черкесии (27 тыс. рублей), Дагестане (27,2 тыс. рублей), Ивановской области (27,3 тыс. рублей), Ингушетии (27,5 тыс. рублей) и Чечне (27,7 тыс. рублей).

Средняя зарплата в России в прошлом году составила 47,5 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 3,7 тыс. рублей.

Высокие зарплаты в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока во многом обусловлены региональными надбавками за непростые условия проживания, рассказал RT проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Также, по словам эксперта, на высокие зарплаты в этих регионах влияют надбавки за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых. В то же время в кавказских регионах, где фиксируется низкий уровень зарплат, население преимущественно занято в бюджетной сфере и сельском хозяйстве, где не предусмотрены высокие прибавки к зарплате.

«Сельское хозяйство у нас всегда отличается более низкими заработными платами, если это не крупные агрохолдинги. А поскольку Северный Кавказ — это небольшие сельскохозяйственные предприятия, а иногда это семейные предприятия, то и заработная плата там ниже», — пояснил Сафонов.