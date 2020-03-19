В мероприятии приняли участие представители республиканских Минэкономразвития и Минсельхоза, Федеральной налоговой службы, кредитных организаций, начинающие и действующие предприниматели.

В ходе диалога участники обсудили вопросы взаимодействия субъектов МСБ Адыгеи с Центром поддержки предпринимательства, рассмотрели наиболее успешные практики, реализованные в сфере сельского хозяйства, особенности правового регулирования.

На встрече с презентацией продуктов и услуг от Банка «Кубань Кредит» выступили операционный директор ДО «Майкопский» Марина Кучерова и клиентский менеджер Хазрет Уджуху. В частности они рассказали о программе льготного кредитования «Партнер 8,5», разработанной при поддержке Министерства экономического развития РФ специально для представителей малого и среднего бизнеса. В рамках предложения клиенты могут направить денежные средства на развитие дела или использовать их для пополнения оборотных средств компании.