Биржевой инструмент объединяет в себе совокупность финансовых активов, скомбинированных для достижения повышенного дохода.

Ноты выпускаются в трех валютах – рублях, долларах США и Евро. Предложением смогут воспользоваться квалифицированные инвесторы. Структурные ноты позволяют получать доход в виде высоких купонов при благоприятной динамике рынка и дают возможность зарабатывать не только при росте, но и при умеренном падении рынка.