Генбанк предлагает открыть сезонный вклад «Легендарная весна» .

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, сроки — 45 и 91 день. Доходность депозита составляет 4,4—4,8% годовых. Возможно пополнение счета без ограничений, при этом исключение составляет последний календарный месяц, если он заканчивается в выходной или нерабочий праздничный день. Проценты выплачиваются в конце срока.

В случае досрочного расторжения договора по истечении 30 дней начисление процентов происходит из расчета половины ставки, указанной в договоре.



Предложение действительно в период с 19 марта по 31 мая.