Банк России сообщает о проведении в четверг аукционов «тонкой настройки» для поддержания ликвидности банковского сектора. Комментарий регулятора опубликован на его сайте.

Там подчеркивается, что ЦБ считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.

Вместе с тем, принимая во внимание наблюдаемые колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, регулятор счел целесообразным провести в четверг, 19 марта, аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.

Также для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Центробанк проведет 19 марта депозитный аукцион «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.



«Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития», — подчеркивается в сообщении пресс-службы регулятора.