Комиссионные доходы банков по кредитам гражданам в 2019 году выросли на 227,3% и составили 51,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании компании «БКС Премьер», которое имеется у «Известий» .

Комиссионные доходы по потребительским займам включают, например, разовые платежи за снижение ставки, СМС-уведомления, страховку и другие сопутствующие услуги, включенные в кредитный договор, уточняет издание.

В текущей экономической обстановке низкие уровни процентных доходов, вероятно, сохранятся на длительный период, поэтому банки ищут способы компенсации, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По его словам, кредитные организации получают комиссионный доход от операций с картами , трансакционного бизнеса, предоставления банковских гарантий, управления активами и от продуктов, сопутствующих выдаче займов, например страхования .

«В 2020 году рентабельность банковского бизнеса снизится, потому что реализовался рыночный риск. Это значит, что ценные бумаги на балансе записаны по более высокой цене, чем они торгуются на бирже. Также финансовым организациям нужно увеличивать резервы на возможные потери из-за снижения качества ссуд предприятиям, по которым нанесли удар сложные экономические условия. Ожидаем роста доли безрисковых комиссионных доходов в прибыли банков, потому что упадет спрос на потребительские займы и автокредиты », — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

За три года покрытие операционных расходов комиссионным доходом увеличилось на 8,9 процентного пункта до 79,2%, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка. Стратегическая цель — достигнуть 100%, что даст финансовой организации дополнительную устойчивость и поддержит прибыльность. В банке добавили, что основной рост пришелся на комиссии по расчетам и страховкам.

Сбербанк отказался от комментариев. В других опрошенных «Известиями» кредитных организациях из топ-30 не ответили на вопросы о причинах увеличения комиссионных доходов по займам гражданам. В ЦБ не смогли оперативно ответить на аналогичный запрос, а также оценить влияние дополнительных платежей на доступность займов.

Авторы исследования отмечают, что в 2019 году эффективность кредитования граждан превысила аналогичный показатель по корпоративным займам. На процентах по ссудам физлицам банки заработали на 15,5% больше, чем годом ранее, — 2,2 трлн рублей. Прибыль финансовых организаций от займов бизнесу увеличилась на 2,2% до 2,1 трлн рублей.

По кредитам населению традиционно более высокие ставки, поэтому, несмотря на значительную разницу в объемах кредитования, потребительский сегмент приносит больше дохода, указал директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин.



По его словам, дальнейшее распространение коронавируса может привести к рецессии и ухудшению кредитного качества заемщиков в отдельных отраслях. Это негативно отразится на динамике выдачи займов, ведь финансовым организациям придется аккуратнее оценивать риск того, что ссуду могут не вернуть. При этом Доронкин полагает, что комиссионные доходы ведут себя стабильнее в периоды экономических спадов. Они могут частично нивелировать негативный эффект для финансового результата банков, добавил он.

