Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Торговом Городском Банке, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам на 7,1 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 13 марта, значатся 13 человек: Афанасьев М. Н., Васильева Е. А., Васянкин В. Ю., Гончаров С. А., Горский М. А., Капустина Е. Г., Левитина Н. К., Новоторов А. Н., Парфенов Ю. А., Сотсков В. А., Стефанова И. В., Трофимов Г. Б., Юнин С. К.

Уточним, что Сергей Гончаров возглавлял правление банка, Юрий Парфенов был членом правления. Сергей Юнин, Елена Васильева, Михаил Афанасьев входили в совет директоров (Юнин был председателем совета). Юнин, Геннадий Трофимов и Марк Горский были в числе бенефициаров ТГБ.

В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролирующими лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, оплате и учету ценных бумаг без их фактического поступления, приобретению нежилого помещения по завышенной стоимости, хищению денежных средств из кассы банка. В результате указанных действий финансовое положение банка существенно ухудшилось, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.



ТГБ лишился лицензии 13 марта 2017-го и был признан банкротом в июне того же года. Позже сообщалось, что ЦБ выявил операции бывшего руководства банка с признаками вывода активов , а АСВ обнаружило в банке недостачу почти на 3,2 млрд рублей, из которой почти 2,2 млрд пришлось на денежные средства, не обнаруженные в операционных кассах вне кассового узла. Помимо этого сообщалось о забалансовых вкладах банка на сумму более 600 млн рублей.