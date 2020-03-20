Виртуальный банк TalkBank запустил электронную карту с полным банковским функционалом, без пластика и без необходимости личной встречи с представителями банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Виртуальная карта необанка TalkBank — оптимальное решение не только для цифровой гигиены, то есть защиты средств от потенциальных мошенников во время интернет-покупок, но и гигиены в прямом смысле слова. Без очередей и ожидания, без комиссий и согласований, без контакта с менеджерами, курьерами и вирусами. Первая карта, которую можно быстро получить в мессенджерах и сразу начать использование», — говорится в релизе банка.

Заказ виртуальной карты TalkBank дает все стандартные банковские возможности: ее можно добавить в приложение бесконтактной оплаты, совершать покупки в Интернете, за нее не нужно платить, можно переводить средства на другие карты без процентов, для карты установлены полноценные лимиты .

При этом оформить ее можно онлайн, написав чат-боту в одном из пяти мессенджеров. Не нужно куда-либо ехать или встречать курьера для подтверждения личности. Идентификация происходит удаленно, а пользоваться картой можно в мессенджере.