Операторы платежных систем, услуг платежной инфраструктуры и иностранных платежных систем будут обязаны взаимодействовать с Банком России через личный кабинет в электронной форме. Это предусмотрено указанием ЦБ, которое вступает в силу 28 марта, сообщается на сайте регулятора.

Через личный кабинет этим участникам рынка будут направляться сообщения от регулятора. Также посредством личного кабинета в электронной форме (если другой способ получения не предусмотрен) Банк России будет получать сообщения от субъектов национальной платежной системы (НПС).

Электронный документ, направляемый регулятором при организации, проведении и оформлении результатов проверок кредитных и некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, инспекционных проверок операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, считается полученным по истечении одного часа с момента его размещения в личном кабинете.



Иные субъекты НПС (организации федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг, операторы услуг информационного обмена) будут вправе взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета.