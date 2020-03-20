Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в среду опустилась ниже 27 долларов впервые с 2003 года.

По данным на 16:29 мск, баррель Brent торговался на уровне 26,68 доллара. Цена на майские фьючерсы нефти марки WTI снизилась на 10,57% до 24,44 доллара.



Котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года.



Нефть начала стремительно дешеветь на фоне пандемии коронавируса и разногласий между ОПЕК+ и нефтедобывающими странами.